Наливайченко: у закритих списках ховаються корупціонери

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що головне у виборчому законодавстві – прибрати політичну корупцію, передумовою для якої є закриті виборчі списки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив в ефірі «Шустер-live», коментуючи редакцію закону про вибори, яку пропонує нинішня влада.

«Політична корупція захована у закритих виборчих списках. Влада обіцяла відкрити списки і не зробила цього. А саме у закритих списках ховаються корупціонери. Ми вимагаємо запровадити відкриті виборчі списки», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також негативно оцінив ідею підняття виборчого бар’єру, звернувши увагу на перерозподіл голосів, якого не оминути у такому випадку. «У 1998 році виборчий бар’єр становив 4%, і під перерозподіл потрапляло до 40% голосів», - нагадав голова політради «Нашої України».

Крім того, політик підкреслив важливість коректного формування і роботи виборчих комісій. Він закликав владу поставити відеокамери у кожній дільниці, щоб процес підрахунку голосів і оформлення документів був під контролем громадськості і спостерігачів. «На кожній дільниці від Луганська до Львова зробіть це – і нехай цей механізм працює», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.