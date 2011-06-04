Литвин вважає, що восени у ВР почнуться проблеми

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що з осені робота парламенту дещо ускладниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Ялті.

В.ЛИТВИН не виключив активізації політичних процесів в Україні, «особливо з осені, коли все більш рельєфно буде проявлятися діяльність політичних сил, персонально депутатів, з огляду на те, що вони для себе визначили – чи то участь у виборах під партійними гаслами, чи то похід на ті чи інші округи».

Відповідаючи на запитання про можливий вихід фракції КПУ із парламентської більшості, В.ЛИТВИН сказав, що сьогодні у парламенті існує «ситуативна більшість» під час голосувань.

Водночас він додав: «Але кістяк є, і він буде, а кожна фракція має право приймати своє рішення».