Рух «Стоп Цензурі!» закликає журналістів зібратися в Межигір’ї, аби проконтролювати виконання рішення суду про заборону їх акції.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві руху «Стоп Цензурі!».

Як наголошується в документі, «рух «Стоп Цензурі!» вважає абсурдним і неправовим рішення Київського окружного адміністративного суду від 4 червня 2011 року стосовно заборони проведення мирних зборів біля резиденції Межигір’я, у якій проживає Президент Віктор ЯНУКОВИЧ».

«Право на мирні збори гарантовано Конституцією України, і не може обмежуватися. Заборона мирного зібрання журналістів під прикриттям захисту права президента на відпочинок в поза робочий час є комічним та позбавленим здорового глузду», - вважають автори заяви.

Вони також зазначають: «Ми змушені відмовитися від організації мирних зборів. І водночас закликаємо наших колег – представників українських медіа – 6 червня о 8:00 прийти та проконтролювати виконання рішення суду на місці».

Як нагадують в русі «Стоп Цензурі!», «згідно з новою редакцією Закону “Про інформацію”, гарантії для роботи журналістів поширюється на будь-кого, хто може документально підтвердити цей фах (посвідчення працівника ЗМІ, диплом журналіста або членський квиток журналістської організації)».

Як повідомляв УНІАН, руху «Стоп цензурі!» мав намір 6 червня, у День журналіста, провести акцію з вимогою виконання обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА показати свою резиденцію “Межигір’я”.

Журналісти планували провести акцію у селі Нові Петрівці біля в’їзду до президентської резиденції “Межигір’я”.

Повідомлення про акцію було зроблено до Новопетрівської сільради у п’ятницю, 3 червня.

Новопетрівська сільрада подала у Київський окружний адміністративний суд позов на організаторів акції.

4 червня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області про заборону проведення акції біля резиденції Президента України В.ЯНУКОВИЧА «Межигір’я».

Під час прес-конференції 4 червня 2010 року за підсумками 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧ запросив журналістів у Межигір’я до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Проте поїздка так і не відбулася.