Адвокат: судова заборона на акцію "у Януковича" не має сили

У громадянському русі «Спільна Справа» радять журналістам ігнорувати судову заборону на проведення акції в Межигір’ї.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі «Спільної Справи», заявив координатор громадянського руху, адвокат Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, «рішення суду про заборону акції протесту журналістів 6 червня біля резиденції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у Межигір’ї - з юридичної точки зору нікчемне, тобто таке, яке не створює жодних правових наслідків».

«Відповідно до ч.2 ст.39 Конституції України обмеження щодо реалізації права громадян на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку. Право громадянина ЯНУКОВИЧА на відпочинок, який своїм рішенням захищає суддя ПАНОВА, очевидно не є ні першим, ні другим», - зазначив О.ДАНИЛЮК.

Він вважає, що прийнявши таке рішення, «суддя ПАНОВА як службова особа вчинила незаконне перешкоджання проведенню мирних зборів громадян, право на які гарантоване Конституцією».

«Відповідно до ст.340 Кримінального кодексу України, такі дії кваліфікуються як злочин та караються позбавленням волі на термін до п`яти років. Висновки очевидні: акцію 6 червня проводити треба обов’язково. До вимог щодо необхідності продемонструвати журналістам та громадськості резиденцію в Межигір’ї треба долучити вимогу щодо притягнення судді ПАНОВОЇ до кримінальної відповідальності», - вважає О.ДАНИЛЮК.