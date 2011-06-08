Тимошенко переконана, що Азаров здає Росії національні інтереси
14:42, 08 червня 2011Політика
2615 0
"Всі ці переговори – це декорація"
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що газові переговори у Москві прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з російською стороною є лише декорацією здачі національних інтересів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.
«Я переконана, що всі ці переговори – це декорація, мішура для прикриття здачі національних інтересів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter