Тимошенко переконана, що Азаров здає Росії національні інтереси

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що газові переговори у Москві прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з російською стороною є лише декорацією здачі національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

«Я переконана, що всі ці переговори – це декорація, мішура для прикриття здачі національних інтересів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.