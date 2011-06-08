Коротич: про Януковича хотілося б сказати словами Рейгана

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вручив письменнику, поету, публіцисту і громадському діячеві Віталію КОРОТИЧУ орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Як повідомляє прес-служба Президента, нагороду було вручено під час зустрічі глави держави з В.КОРОТИЧЕМ. Зустріч тривала понад дві години.

«Досвід Вашої громадської діяльності, Ваші широкі контакти з представниками світової еліти дають Вам можливість дивитися на Україну і її перспективу під особливим кутом зору. Мені було б цікаво послухати Вас і обговорити з Вами окремі аспекти гуманітарної політики», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Це честь для мене. Зроблю все, щоб бути гідним», – сказав у свою чергу В.КОРОТИЧ, висловлюючи подяку Президентові України і за нагороду, і за можливість зустрітися. «Я стежу за тим, що Ви робите, і розумію, як це важко робити», – додав він.

В.КОРОТИЧ зазначив, що може охарактеризувати перший рік президентства В.ЯНУКОВИЧА так: «Це – перший український президент, Віктор ЯНУКОВИЧ, про якого хотілося б сказати словами Рейгана: він такий, який він є, він зрозумілий для людей, зрозумілий для мене. І це для мене дуже важливо, і для народу надзвичайно важливо… А все інше – це робота».