Немиря: ті, хто вважають, що не треба виносити сміття з дому, помиляються

Конкретика резолюції Європарламенту свідчить про розуміння проблем із демократією в Україні.

Про це вчора ввечері заявив кореспонденту УНІАН у телефонному коментарі зі Страсбурга заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ.

“Якщо порівняти цю резолюцію та попередню від листопада 2010 року, то неупередженим оком можна побачити і зробити висновок, що ситуація в Україні, на жаль, продовжує погіршуватися і суттєво”, - сказав він.

“Європейський парламент підтвердив своє бажання сприяти європейській перспективі України і в той же час Європарламент чітко сказав, що те, що відбувається всередині України - політичне переслідування лідерів опозиції, політично вмотивовані судові справи і зростаюче розуміння, що суди не є незалежними і системою правосуддя маніпулюють в політичних цілях, - все це віддаляє Україну від європейської перспективи, від ЄС замість того, щоб наближати”, - додав Г.НЕМИРЯ.

Він звернув увагу на те, що у схваленій резолюції містяться дуже конкретні речі, зокрема, звернення до української влади скасувати підписку про невиїзд і не заважати політичній активності, зокрема, спілкуванню з виборцями всередині країни і відвідуванню міжнародних зустрічей представниками опозиції.

“Думаю, що конкретика, і згадки, зокрема, і про колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, і про колишнього виконувача обов’язків міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, який уже 6 місяців перебуває під арештом, вона говорить про те, що набагато чіткіше на фактах розуміють складові того, що іноді м’яко називають відкатом демократії, сповзанням від демократії... Зараз це отримало рельєфний фактаж”, - зазначив заступник голови партії “Батьківщина”.

“Така політична оцінка Європейського парламенту зараз, безумовно, транслюватиметься і у відповідну зміну в комунікаціях і поглядах і Європейської комісії, і, як ми бачимо, в окремих країнах-членах”, - додав він.

Г.НЕМИРЯ відзначив також виступ комісара ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА від імені Єврокомісії, який, за словами українського політика, був дуже інформативним і жорстким.

При цьому заступник голови “Батьківщини” висловив переконання у тому, що нинішня українська влада не до кінця розуміє, що означає на практиці реалізація курсу на євроінтеграцію України.

“Ті, хто думають, що ЄС буде закривати очі на запровадження авторитарних практик і переслідування опозиції в Україні, вони помиляються. І ті, хто вважають, що не треба виносити сміття з дому, вони також помиляються, тому що, якщо не виносити сміття з дому, то не залишиться вільного повітря і не залишиться того привабливого європейського образу, стосовно якого в українському суспільстві існує консенсус”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Коментуючи дебати у Європарламенті, він також зазначив, що представники усіх політичних сил цього представницького органу підтримували європейський напрямок розвитку України.

Разом з тим, за його словами, схвалена резолюція, проект якої було запропоновано групами народних партій, лібералів та “зелених”, “бачила чіткий зв’язок між якістю європейської перспективи і дотриманням всередині України європейських цінностей, зокрема, верховенства права, демократичних принципів і поваги до прав людини”, тоді як у проектах резолюцій, запропонованих соціалістами та об’єднаними лівими, цей зв’язок був відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, у якій, зокрема, висловив занепокоєння вибірковим правосуддям.

Європарламент наголосив на важливості забезпечення прозорості розслідувань і судових процесів, а також застеріг від будь-якого використання кримінального законодавства для досягнення політичної мети.