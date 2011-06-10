Робочий день з 27 червня перенесли на 25 червня

В Україні робочий день з понеділка, 27 червня, перенесено на суботу, 25 червня.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України від 15 листопада 2010 р. № 2130-р.

Як сказано у документі, таке рішення прийнято "з метою створення сприятливих умов для святкування 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу".

Уряд рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державного казначейства та банківських установ) перенести робочий день з 27 червня в порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.