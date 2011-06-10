У власність Києва повернули майже 100 га у Деснянському районі

Господарський суд Києва задовольнив позов Генеральної прокуратури України та визнав недійсним рішення Київради від 1 жовтня 2007 року, згідно з яким, всупереч вимогам Земельного та Житлового кодексів України, обслуговуючому кооперативу "Забудовник" було передано земельні ділянки на вулиці Пухівській у Деснянському районі площею 95,79 га.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, у тому числі 82,86 га було передано безоплатно у приватну власність для будівництва житла, площею 8,06 га - у короткострокову оренду на 5 років для житлової забудови та площею 4,87 га – у довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території.

Встановлено, що засновниками вказаного кооперативу були чотири фізичні особи, які не потребували поліпшення житлових умов. У подальшому вказаний кооператив передав земельні ділянки, які були надані йому у приватну власність, до статутного фонду інших товариств.

У Генпрокуратурі зауважили, що з урахуванням попередніх судових рішень за її позовами скасовано незаконні рішення Київради про передачу обслуговуючим кооперативам понад 1500 га земель, розташованих у Голосіївському та Деснянському районах столиці, вартістю понад 2,1 млрд. грн.

Крім того, 8 червня Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду столиці від 1 та 12 квітня, якими задоволено позови ГПУ про визнання недійсними рішень Київської міської ради щодо передачі обслуговуючим кооперативам "Транспортник" і "Житлосервіс" земельних ділянок у Голосіївському районі Києва загальною площею понад 170 га.