ЄС, США і Канаду закликають застосувати санкції до української влади

Громадські лідери та правозахисники звернулися до керівників демократичних держав світу із закликом застосувати санкції до українських чиновників, які порушують права людини та причетні до політичних переслідувань.

Як повідомляє «Німецька хвиля», до ініціативної групи зі створення Громадського комітету захисту від політичних переслідувань в Україні увійшли лідери Українського Гельсінського комітету з прав людини, Харківської правозахисної групи та інших відомих громадських організацій.

Вони закликали керівників усіх демократичних країн задіяти механізми заборони на видачу віз посадовим особам, які причетні до порушення прав людини, а також заморозити фінансові активи, які вони мають за кордоном. На думку авторів звернення, це може бути "дієвим інструментом, який допоможе зупинити порушення прав людини та політичні переслідування в Україні".

Серед прикладів таких переслідувань названі кримінальні справи, пов`язані з підприємницьким Майданом, арешти та побиття членів патріотичної організації "Тризуб" за пошкодження бюсту Сталіна, переслідування журналістів, блогерів, активістів студентських рухів, кримінальні справи, пов`язані з подіями у Львові 9 травня.

Автори звернення додали до цього переліку також кримінальні справи, порушені проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, лідера партії «Батьківщина», екc-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та інших керівників попереднього уряду. Їм, як сказано у зверненні, "висунуті звинувачення в діях, які не мають кримінального змісту".

Автори документа відзначили відсутність будь-якої реакції з боку влади на протести проти порушень прав людини. У зверненні наголошується, що засоби внутрішнього впливу для зміни ситуації на краще вичерпано.

Один з ініціаторів звернення, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ сказав в інтерв`ю «Німецькій хвилі», що це звернення адресоване насамперед лідерам країн Євросоюзу, США та Канади.

Є.ЗАХАРОВ вважає несправедливим щодо пересічних українців імовірне відтермінування підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС та лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

"Карати треба не країну, а державу. Точніше, тих її окремих чиновників, які потурають незаконним переслідуванням, утриманню під вартою, катуванням тощо", - сказав він.

Як нагадав Є.ЗАХАРОВ, про факти порушень прав людини та політичні переслідування опонентів нинішньої влади повідомляють засоби масової інформації, зарубіжні та вітчизняні експерти і йдеться в доповідях низки міжнародних правозахисних організацій.

Раніше екс-доповідач Моніторингового комітету ПАСЕ Ханне СЕВЕРИНСЕН висловлювала сумнів у можливості застосування візових санкцій проти українських можновладців. За її словами, такі заходи Брюссель застосував проти Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, але тільки після виявлених західними спостерігачами кричущих порушень під час президентських виборів.

Є.ЗАХАРОВ також не очікує негайного блокування Євросоюзом в`їзду на його територію українських чиновників. Але він зазначив, що такі звернення громадськості "формують негативний імідж влади", що спричиняє міжнародний тиск на порушників прав людини.

Він також послався на прецедент заморожування активів та блокування видачі віз російським можновладцям, причетним до переслідування та загибелі в ув`язненні правника Сергія Магнітського з боку Сполучених Штатів Америки.

На сайті Української Гельсінської спілки оголошений збір підписів під зверненням до керівників усіх демократичних країн.