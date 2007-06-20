Жебрівський: Азербайджан допоможе Україні зіскочити з російської голки

Народний депутат V скликання, член Ради партії “Наша Україна” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що пуск нафтопроводу "Одеса-Броди-Гданськ" диверсифікує енергетичну залежність України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

“Співпраця в рамках ГУАМ є на сьогоднішній день одним із джерел диверсифікації енергетичної залежності України. Після того, як запрацює нафтопровід “Одеса-Броди”, Україна стане менш залежною в енергетичній сфері від Росії”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що “сьогодні Україна фактично “сидить” на російській нафтовій “голці”. Робиться все для того, щоб Україна й інші країни були зацікавлені одержувати кінцевий продукт, а не сировину. Росія зараз планує збільшити мито на нафту для того, щоб у них купували вже перероблений продукт, тобто бензин і дизельне паливо”.

“Якщо буде таке джерело постачання, як Азербайджан, то російські апетити істотно зменшаться. Це дасть Україні поштовх до повнішого “завантаження” нафтопереробних заводів, і ми зможемо вийти на конкурентну ціну, яка не завищуватиметься через політичні інтереси Росії”, - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня після закінчення саміту ГУАМ в Баку Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ завірив, що ресурсів в Азербайджані достатньо, зокрема для реалізації проекту "Одеса-Броди-Гданськ".

Говорячи про перспективи реалізації проекту нафтопроводу «Одеса-Броди-Гданськ», І.АЛІЄВ сказав, що це питання серйозно обговорювалося сторонами на саміті. За його словами, було ухвалене політичне рішення про підтримку проекту, створення робочої групи.

Довідка УНІАН. Україна завершила будівництво 674-кілометрового нафтопроводу "Одеса-Броди" в 2002 році, який дозволяє прокачувати близько 14 млн. тонн нафти у напрямку західного кордону України.

Спочатку проект передбачав прокачування каспійської нафти європейським споживачам, проте до 2004 року нафтопровід простоював, оскільки Україна не могла знайти постачальників нафти.

У середині 2004 року "Укртранснафта" і ТНК-ВР підписали угоду терміном на три роки про реверсне використання маршруту, що передбачає щорічне прокачування близько 9 млн. тонн нафти у напрямку морського нафтового терміналу "Південний" в районі чорноморського порту Одеси.

Кабінет Міністрів доручив Міністерству палива і енергетики, Міністерству економіки разом з НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Укртранснафта" до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір про добудову нафтопроводу "Одеса-Броди" до Плоцька.

Польща в 2006 році разом з Україною проводили в Баку і Астані презентації маршруту "Одеса-Броди-Плоцьк".

Наприкінці лютого 2007 року Казахстан і Польща домовилися про створення робочої групи для підготовки пропозицій щодо варіантів транспортування казахстанської нафти по нафтопроводу "Одеса-Броди-Плоцьк".