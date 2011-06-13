Ющенко: Я великий оптиміст

Лідер партії «Наша Україна», екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна живе в часі, з якого можна винести великі уроки.

Як передає кореспондент УНІАН про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я великий оптиміст, - зауважив В.ЮЩЕНКО. – Виходжу з того, що Україна живе у часі, з якого можна винести великі уроки. Бо нація виховується не заочно, а, на жаль, освіта для нації стаціонарна. Тому треба нині пройти через ту біду, яку ми нині маємо по відношенню до українства».

За його словами, «можливо, один приклад з червоними прапорами виховає більше людей, які до цього байдуже ставились».

Відповідаючи на запитання, з якими політичними силами він співпрацюватиме. В.ЮЩЕНКО відповів, що буде підтримувати кожну демократичну і патріотичну силу України.

«Не партія нас об’єднує, мільйони українців, можу це повторити десяток разів, а українців можуть об’єднати тільки єдинні цінності, - наголосив екс-президент України. – Всіляко підтримуючи партійний рух, слід не забувати, що націю об’єднують не партії, націю об’єднує спільна система поглядів, спільна система цінностей».

В якості прикладу В.ЮЩЕНКО навів необхідність спільної духовності - єдиної Помісної православної церкви.

«Якщо цього не буде – партії не об’єднають», - додав політик.- І нині проблема не в кількості партій і не в способі, як із 40 партій зробити одну. Більш серйозною проблемою є внутрішньоукраїнська інтеграція щодо національних питань».

На думку екс-президента, у політичній боротьбі, коли «нація на роздоріжжі, треба пам’ятати, що нас 46 мільйонів».

«Я подаю руку кожному, в кого є українська думка, - сказав В.ЮЩЕНКО.- Тому нам обережно треба йти цією крихкою стежкою, щоб не нашкодити українській інтеграції. Я маю на увазі внутрішню інтеграцію».