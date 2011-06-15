Експерти бачать, що переговори України з ЄС щодо ЗВТ вийшли на фінішну пряму

Українські експерти позитивно оцінюють переговорний процес з Європейським Союзом. Про це вони заявили в опитуванні проекту «PolitTech», оцінюючи переговорний процес України із Євросоюзом щодо створення зони вільної торгівлі, введення безвізового режиму.

Так, на думку директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря БУРАКОВСЬКОГО, «сьогодні Україна має як ніколи високі шанси завершити переговори про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом як основної частини угоди про асоціацію з ЄС».

«Втратити такий шанс просто безвідповідально. Тому переговори потрібно завершувати і вже зараз готуватися до того, як максимально ефективно скористатися потенціалом режиму вільної торгівлі з ЄС, оскільки це залежить виключно від України», - зазначив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Директор компанії персонального та стратегічного консалтингу «Berta Communications» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ теж відзначив успішність переговорів між Україною та ЄС. Він припускає, що вже «у вересні цього року можливе підписання договору про асоціацію». Щодо групи переговірників від України, то роботу першого віце-прем’єра Андрія КЛЮЄВА в нинішніх умовах можна оцінювати найвищими балами, вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. «Думаю, що Президент залишить за А.КЛЮЄВИМ курування міжнародного напряму. Це ще більше посилить політичні позиції першого віце-прем’єр-міністра України», - зазначив експерт.

При цьому експерт додав, що нова влада, «якій часто закидають русофільські настрої, виявилася більш ефективною на євроінтеграційному напрямі».

У свою чергу, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег УСТЕНКО зазначив, що ЄС вважає, що переговори просуваються доволі швидко.

«Для прискорення переговорного процесу під час червневої зустрічі українська сторона повинна бути готова підійти до обговорення, і, за можливістю, почати обговорення найбільш слабких питань, по яким досі немає ясності», - підкреслив експерт.

Економіст вважає, що «у разі підписання договору в цьому році Україна отримає додатковий імпульс для економічного розвитку». «Додатковий приплив прямих іноземних інвестицій також є серйозним мотиваційним чинником для української сторони», - заявив О.УСТЕНКО.

А заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ впевнений, що «політична асоціація і економічна інтеграція буде, по-суті, першим дійсно великим кроком в інтеграції України до ЄС». Він сподівається, що наступний червневий раунд переговорів може бути, по суті, підсумковим у питанні створення зони вільної торгівлі. При цьому він додав, що значна частина угоди буде діючою правовою нормою лише після ратифікації всіма парламентами країн ЄС i Верховною Радою України.

Щодо питання лібералізації безвізового режиму, то експерт вважає цю перспективу віддаленою, оскільки це залежить не тільки «від технічних питань реалізації плану, але й загальної ситуації з правами людини, з верховенством права в Україні, відповідними свободами».

Генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій ГЛАДКИЙ також зазначає, що переговори з ЄС щодо ЗВТ «вийшли на фінішну пряму».

«Враховуючи технічний прогрес у переговорному процесі, шанс на підписання Угоди щодо ЗВТ у 2011р. виглядає реальним», - сказав він.

А ось ризики відстрочки підписання угоди, на його думку, знаходяться в політичній площині. А саме: деякі єврочиновники дали зрозуміти, що економічні досягнення України не зможуть компенсувати погіршення ситуації з демократією.

В.ГЛАДКИЙ також високо оцінив роботу переговорної групи під керівництвом А.КЛЮЄВА в технічному плані. Водночас він зазначив: «Складається враження, що проблеми у політичній частині угоди (відповідальний - глава МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО) побічно мають негативний вплив на вирішення технічних питань ЗВТ (відповідальний - А.КЛЮЄВ)».

Натомість директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій ТОЛСТОВ наголосив на жорсткості вимог, які у переговорному процесі висуває ЄС.

«Майбутню угоду можна буде оцінити лише тоді, коли всі деталі будуть обговорені. I лише після цього можна буде дивитися, які можливості в уряду залишаються для того, щоб впливати на внутрішній ринок», - заявив експерт.

При цьому С.ТОЛСТОВ відзначив, що «вирішення питання безвізового проїзду терміном на три місяці Євросоюз буде максимально відтягувати». «Їх цілком влаштовує нинішня ситуація з нелегальною еміграцією українців до ЄС», - резюмував експерт.