Регіонали придумали, як «обдерти» VIP-пенсіонерів

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що сьогодні може бути запропонований варіант податкових стягнень із тих, хто отримує пенсію понад 10 мінімумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на брифінгу.

За його словами, члени фракції Партії регіонів вважають, що необхідно проголосувати «за обмеження максимальної пенсії». При цьому підкреслив, що все потрібно зробити так, щоб не було порушень Конституції України.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Більшість депутатів нашої фракції схиляються до того, щоб запропонувати уряду варіант податкового стягнення після максимальної певної суми пенсії». «Якщо встановлена пенсія понад 10 пенсійних мінімумів, які є в Україні, то пропонується понад цю суму вводити такі податки, які б нівелювали цю пенсію до тієї суми, яка встановлена, як 10 мінімальних зарплат», - додав О.ЄФРЕМОВ. За його словами, саме такий механізм сьогодні обговорюється. «І я не виключаю варіант, що такий механізм пропонуватимемо для вирішення цього питання», - підкреслив лідер фракції Партії регіонів.

Він також сказав, що ще одним дискусійним питанням є вік виходу жінок на пенсію. «Здається, знаходимо консенсус, що обов`язковий вихід на пенсію в 60-річному віці для жінок буде відсунутий через 5 років», - сказав О.ЄФРЕМОВ. За його словами, пропонуватимуться механізми, щоб зацікавити жінок, якомога пізніше виходити на пенсію, тобто тим, хто вийшли не в 55 років, а пізніше, нараховуватимуться надбавки.

О.ЄФРЕМОВ також підкреслив, що ще одним дискусійним питанням є питання про вихід на пенсію в 37-40 років ряду категорій населення.

«Це абсолютно неприйнятна норма, але при цьому є люди, які працюють уже в цій системі й ми повинні чітко з ними відпрацювати всі напрямки, щоб це не вплинуло на погіршення кадрового складу в цих підрозділах», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ не виключив, що завтра проект пенсійної реформи може бути розглянутий у першому читанні. За його словами, вчора відбувся цілий ряд консультацій щодо законопроекту про пенсійну реформу з урядом України. «З деяких питань знаходимо розуміння», – підкреслив він.