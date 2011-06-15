Ківалов заявляє, що його телефон прослуховував капітан одеської міліції

Народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ заявляє, що його телефон незаконно прослуховував капітан міліції Одеського обласного управління Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби С.КІВАЛОВА.

Як наголошується в коментарі, дозвіл на прослуховування незаконно ініціював капітан міліції. 6 червня проти цього офіцера прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу.

"На сьогодні зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що капітан міліції, начальник одного з секторів Одеського обласного управління Міністерства внутрішніх справ, вдавшись до підробки документів, на замовлення поки не встановленої особи, організував незаконне прослуховування мобільного телефону С.КІВАЛОВА. Його офіційно визнано потерпілим у даній кримінальній справі", - наголошується у коментарі.

"Це прецедент за всі 20 років незалежності в Україні, коли кримінальна справа за незаконне «прослуховування» телефону порушуються не за фактом, а проти конкретної особи. Не в останню чергу - через відверте нахабство і цинізм, якими відрізнилися «слухачі». «Прослуховування» КІВАЛОВА прив`язали до першої кримінальної справи, що потрапила під руки. Відстежуючи дії злочинниці з Одеської області, офіцер міліції звернувся до суду за санкцією на прослуховування, але телефон вказав не її, а С.КІВАЛОВА", - відзначили у прес-службі.

Крім того, у прес-службі повідомили, що слідство поки не встановило, хто віддав наказ міліціонеру і керував його діями.

"Однозначно можна сказати, що це людина, яка має владу і гроші. Не виключено, що йдеться про групу зловмисників, які незаконно прослуховують вищих посадовців держави. Можлива мета – провокація проти самого С.КІВАЛОВА, продаж цієї інформації зацікавленим особам всередині країни або іноземним розвідкам. Новий злочинний бізнес «перевертнів» у погонах? За деякими даними, замовити чиєсь прослуховування через міліцію коштує 5–10 тисяч доларів. Кілька днів тому офіцер поспіхом звільнився з органів міліції. Слідство триває", - зазначається у коментарі.