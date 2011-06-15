Журналіст вирішив «пожартувати» з Януковичем і його прес-секретарем

Ініціатором судового позову, у якому вимагається скасувати президентський указ № 313/2011 від 17 березня про призначення Дарії ЧЕПАК прес-секретарем Президента, є журналіст Юрій СВІРКО, який раніше працював у різних газетах.

Цю інформацію він підтвердив «Телекритиці».

При цьому Ю.СВІРКО нагадав, що написав відповідну позовну заяву ще 1 квітня. «Це був першоквітневий жарт. Але в кожному жарті лише частка жарту», - сказав він.

«Головна мета була привернути увагу ЯНУКОВИЧА до того, що робиться в Шевченківському суді міста Києва… Більша частина моєї позовної заяви стосується не ЯНУКОВИЧА і ЧЕПАК, а того, що відбувається в українських судах», - пояснив Ю.СВІРКО мотиви позову.

«По-друге, я справді надіслав ЯНУКОВИЧУ заяву з проханням призначити мене прес-секретарем Президента, коли ще "Дуся" (медіатаблоїд) оголошувала конкурс. Я люблю жарти, чудово розумів, що мене не призначать прес-секретарем, але оскільки була вакансія, торік я надіслав заяву. Жодної відповіді я не отримав, хоча в Україні діє Кодекс законів про працю, де забороняється необґрунтована відмова в прийнятті на роботу», - додав Ю.СВІРКО.

У своєму позові, серед іншого, він просить суд визнати необґрунтованою відмову в прийнятті його на роботу, стягнути з відповідача компенсацію моральної шкоди в сумі 100 тис. грн., стягнути середній заробіток прес-секретаря Президента за час вимушеного прогулу з березня 2010 року по березень 2011 року, зобов`язати відповідача (В.ЯНУКОВИЧА) скасувати указ Президента України № 313/2011 про призначення Д.ЧЕПАК прес-секретарем і провести відкритий конкурс на цю посаду за участю позивача.

За словами Ю.СВІРКА, 19 травня Печерський районний суд міста Києва (суддя С.ВОВК) закрив провадження у справі, оскільки розгляд такої справи віднесено до юрисдикції адміністративного суду. Однак наступного дня Ю.СВІРКО оскаржив цю судову ухвалу, зараз справа перебуває в апеляційному суді, який ще не розпочав розгляд, - зазначає «Телекритика».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета «Дело» повідомила, що довкола крісла прес-секретаря Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розгорається скандал - один з претендентів на цю посаду оскаржує призначення прес-секретарем глави держави Дарії ЧЕПАК.

«Як стало відомо «Делу», позивач вимагає від Президента визнати незаконним його указ №313/2011 від 17 березня 2011 року про призначення Дарії ЧЕПАК своїм прес-секретарем. Водночас подавач скарги добивається «прийняття його на роботу на посаду прес-секретаря Президента, відшкодування моральної шкоди, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу», - йдеться в публікації під заголовком «Прес-секретаря ЯНУКОВИЧА хочуть позбавити посади» електронної версії газети від 15 червня.