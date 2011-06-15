Американських аудиторів Тимошенко розкритикувала фірма генпрокурора США

Аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО, проведений на замовлення української влади фірмою Trout Cacheris, на який планується виділити із державного бюджету 70 млн. грн., є непрозорим, а його висновки не підкріплені ні юридично, ні логічно.

Про це заявив народний депутат України від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО, посилаючись на представників однієї з найбільших американських юридичних компаній Ковінгтон енд Бьорлінг (Covington&Burling).

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, С.ВЛАСЕНКО поінформував, що у своєму листі на ім’я Плато КЕТЧЕРІСА партнер фірми Ковінгтон енд Бьорлінг Брюс БЕРД наголошує, що цей аудит проведено не прозоро і абсолютно не зрозуміло, а зазначені висновки не підкріплені ні юридично, ні логічно.

Він зазначив, що Covington&Burling на прохання української сторони проаналізувала два розділи звіту компанії Trout Cacheris, які стосувалися звинувачень колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в нібито нецільовому використанні коштів, отриманих по Кіотському протоколу, а також розділ, пов`язаний із звинуваченням у придбанні 1000 автомобілів «Опель» для потреб сільської медицини.

Народний депутат підкреслив, що Б.БЕРД вказав на те, що ці два розділи звіту взагалі треба відкликати, і «вони коштують не більше, ніж папір, на якому надруковані».

«От таку оцінку роботі найнятих так званих аудиторів надала провідна американська юридична компанія. До речі, по оплаті роботи цих «горе аудиторів» на цьому тижні приймається закон - 70 млн. грн. їм хочуть заплатити із державного бюджету за роботу такої якості», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Він також повідомив, що в п’ятницю у Вашингтоні в Національному пресовому будинку відбудеться прес-конференція представників юридичної компанії Covington&Burling та аудиторської компанії BDO щодо політичного підґрунтя кримінальних справ проти лідера української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО також додав, що колишній партнер фірми Covington&Burling Ерік ХОЛДЕР у даний момент займає посаду Генерального прокурора - вищої посадової особи в юридичній системі США, в адміністрації Барака ОБАМИ.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня 2010 р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади у 2008-2009 роках. Аудит проводився з метою виявлення нецільового використання коштів.

14 жовтня того ж року міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

7 грудня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що міжнародні аудитори оцінюють рівень зловживань в обсязі 3 млрд. грн.

Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що загальний обсяг нецільового використання бюджетних коштів попереднім урядом оцінюється у розмірі 50 млрд. грн.