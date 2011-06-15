НКЗУ закликає запровадити санкції до української влади

Народний комітет захисту України звертається до керівників демократичних країн з проханням запровадити санкції до українських чиновників за політичні переслідування.

Про це йдеться у зверненні НКЗУ з приводу політичних переслідувань в країні, текст якого передано УНІАН.

За словами авторів документа, «за півтора роки перебування при владі, режим ЯНУКОВИЧА зосередився на побудові в України авторитарної, корупційної моделі влади. При цьому посилено згортаються всі демократичні надбання, внаслідок законодавчих змін судова система повністю підпорядкована главі держави, майже знищена свобода слова, мають місце політичні переслідування. В Україні вперше з радянських часів з’явилися новітні політв’язні».

Як заявляють в Народному комітеті захисту України, «нині влада порушила надумані кримінальні справи проти лідера опозиції, колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, інших колишніх членів уряду України». Також переслідуються учасники податкового Майдану, члени організації «Тризуб», які виступили проти відродження культу особи Сталіна, активісти В.О. «Свободи», представники студентських і громадських організацій, журналісти і блогери, констатується у зверненні.

Також у НКЗУ наголошують, що про вибіркове правосуддя, незаконне тримання під вартою політичних і громадських діячів, політичний підтекст переслідувань не раз заявляли правозахисні та моніторингові організації. «Надання Європейським Союзом політичного притулку колишньому міністрові Богдану ДАНИЛИШИНУ також є визнанням наявності в Україні репресій проти інакодумців», - зазначається у зверненні.

«На жаль, в Україні за рішенням судів, підпорядкованих Адміністрації Президента, забороняються акції протесту, унеможливлені інші заходи тиску на владу з вимогою дотримуватися принципів Конституції», - підкреслили автори документа.

Тому, НКЗУ, підтримуючи ініціативу правозахисників та виходячи з вище викладеного, закликає керівників демократичних країн задіяти механізм заборони видачі віз, заморозити фінансові активи та застосувати інші санкції до державних чиновників, посадовців України, які причетні до політичних переслідувань та порушують права та свободи людини.

Такі ж заходи Народний комітет захисту України просить застосувати і до суддів України, які виносять завідомо неправосудні рішення, керуючись виключно волею влади, а також прокурорів, «які не приховують, що для них воля Президента країни важливіша за Закон».

«Переконані, що світ має підтримати молоду українську демократію та змусить владу рахуватися з правами та свободами її громадян», - наголошується у зверненні, підписаному координатором НКЗУ Дмитром ПАВЛИЧКОМ.