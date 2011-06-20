Гендиректор Донецької ОДТРК: «темників» немає, а є «дорожні карти»

Генеральний директор Донецької обласної державної телерадіокомпанії Олег Джолос заявляє, що на ОДТРК немає «темників»,а є «дорожні карти» роботи. Як повідомляє "Телекритика",інформацію про «темники» він назвав частково некоректною та неправдивою.

За його словами, те, що названо «темниками» - це тижневий план роботи, який висить на стенді в ОДТРК. Журналісти в роботі можуть використовувати запропонований план висвітлення заходу, але він не є обов`язковим. На думку Олега Джолоса, «меседж дня» і «зміст сюжету» в «дорожній карті» допомагають деяким недостатньо підготовленим журналістам у роботі.

За словами пана Джолоса, інформація про те, що представники ОДТРК не виїжджали до Маріуполя для зйомки сюжету про епідемію холери не відповідає дійсності, як і інформація про те, що канал не приділяв уваги проблемі закриття шкіл. «Крім новинних матеріалів, які ми робили, коли проходили акції протесту, у нас також виходили спеціальні тематичні програми. Зокрема, за участі начальника обласного управління освіти Юрія Соловйова, віце-мера Донецька, який курирує питання освіти», - сказав він.

Відповідаючи на запитання інтернет-видання «Остров», як можна планувати і рекомендувати журналістам так званий «зміст сюжету» до того, як подія відбулася, Олег Джолос відповів, що його журналісти - професіонали і вони несуть відповідальність за той матеріал, який вони готують. «Але враховуючи державний статус ТРК, я, як уповноважений Держкомтелераідо, несу відповідальність за весь ефір. Це (вказівка на «зміст сюжету». - ред.) можна вважати дорожньою картою, моїми рекомендаціями. Не більше того. Але завжди є досвідчений журналіст. Ось про що йдеться», - додав він.

«Та розшифровка події (запланована в тижневому плані. - ред.), яку ви називаєте "темником", продиктована лише тим, щоб точно, об`єктивно, обізнано, тобто зі знанням справи, висвітлити ту чи іншу подію, той чи інший захід», - додав він.

Також він наголосив на тому, що ОДТРК насамперед виконує державне замовлення, тому й інформує про офіційні події. «Ми є державною телерадіокомпанією, ми фінансуємося з державного бюджету, виконуємо державне замовлення... Висвітлення роботи органів державної влади є для нас пріоритетом», - так він пояснив «Острову», чому в тижневому плані більшість майбутніх сюжетів стосуються офіційних заходів Донецької облдержадміністрації.

Генеральний директор ОДТРК висловив упевненість у тому, що далеко не всі журналісти, вирушаючи на зйомку, знайомляться з вивішеним на стенді планом підготовки новин і рекомендаціями, що в ньому містяться.

Нагадаємо, журналісти Донецької ОДТРК поскаржилися на повернення «темників». За їхніми словами, роздруківки з приписами на тему висвітлення основних подій з`явилися в редакціях ОДТРК наприкінці травня.

«Темник» являє собою детальний план основних тем випусків новин. При цьому головними подіями незмінно стають офіційні заходи за участі перших керівників Донецької ОДА - Анатолія Близнюка та його заступників. Зазначених чиновників пропонується інтерв`ювати в якості основних спікерів.

Крім того, в документі вказується й ідеологічна спрямованість репортажів - у розділах «тема тижня», «меседж дня», «зміст сюжету».