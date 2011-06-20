Депутату здається, що центром Києва промчалась орда Батия

У Києві продали приміщення «Зеленого театру» на проспекті Перемоги, 84-а, що мало статус державної власності.

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За даними О.БРИГИНЦЯ, це приміщення рішенням Шевченківської ради в Києві було включене до списку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу.

«Шевченківським районом Києва ніби промчалась орда Батия. Останнім часом з закладами культури, що розташовані у цьому районі, стаються жахливі ситуації. Тільки протягом останніх місяців було закрито кілька галерей і музичну бібліотеку, а тепер знову гаряча точка – «Зелений театр», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, він дізнався про цю ситуацію з листа, надісланого в профільну комісію Київради, де зазначено, що на початку 2011 року нові власники змусили залишити приміщення «Зеленого театру» державну хореографічну студію українського танцю «Барвіночок», яка займала площі театру.

«Бездомні заклади культури для Києва не новина. Досі не може поновити свою діяльність Театр маріонеток, фактично не працює Мала Опера, немає власної експозиційної зали Музей історії Києва і багато інших закладів. На жаль, до цього списку тепер додалася і державна хореографічна студія «Барвіночок». Коли нарешті київська влада поставить крапку в нищенні закладів культури?», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.