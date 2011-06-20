Влада через суд хоче заборонити акції 22 червня у Львові

Львівська міська рада підготувала позов до суду про заборону заходів 22 червня.

Про це повідомляється на офіційному порталі Львівської міської ради.

Зокрема, як повідомила начальник юридичного управління Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, позов буде направлено до Львівського окружного адміністративного суду, оскільки міська рада отримала дві заявки на проведення заходів у Львові 22 червня в однаковий час і одному місці: від Комітету «Євреї проти антисемітизму» та громадської організації «Євреї проти Гурвіца», а також громадської організації «Сокіл».

«Позивачем у цій справі виступатиме виконавчий комітет Львівської міської ради. Відповідачами – громадська організація «Сокіл», яка тільки біля 18.00 у п’ятницю, 17 червня, зареєструвала свою заявку на проведення заходів, а також організації «Євреї проти антисемітизму» та «Євреї проти Гурвіца», - цитує прес-центр Львівської міської ради Г.ПАЙОНКЕВИЧ.

«Ми просимо суд заборонити всі акції. Мова йде про те, що проведення акцій може бути заборонено виключно судом і виключно з метою забезпечення громадського порядку. Юридичне управління ЛМР має підстави вважати, що проведення акцій 22 червня може спричинити загрозу громадській безпеці», - зазначила начальник юридичного управління.

Також у повідомленні нагадується, що до Львівської міської ради з проханням подати позов до суду, щоб заборонити заходи 22 червня, раніше вже зверталось Львівське міське управління внутрішніх справ.