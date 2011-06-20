Турчинов: розірвати газові угоди з Росією можна будь-якої миті

Колишній перший віце-прем’єр, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що продовження дії газових угод 2009 року є підтвердженням правоти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, про це він заявив сьогодні журналістам після закінчення майже тригодинного допиту в Генеральній прокуратурі.

«Чому український уряд, який так критикує газові угоди ТИМОШЕНКО, досі не розірвав їх?», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, керівництво України досі не розірвало угод, підписаних урядом Юлії ТИМОШЕНКО, через те, що знає, що нові угоди можуть бути підписані на значно гірших умовах.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що розірвати газові угоди можна в будь-який момент, тому що в них не передбачені санкції по відношенню до сторін, які захочуть піти на це, на відміну від Харківських угод, в яких виписані дуже жорсткі економічні санкції.

«Тому в цих слідчих діях та фальшивих справах нема ні економічної, ні юридичної логіки, вони мають виключно політичну мотивацію – знищення опозиції», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.