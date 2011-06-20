Янукович: ми відмовилася від вступу до НАТО і правильно зробили

Рівно рік тому “ми абсолютно свідомо відмовилися від ідеї вступу до НАТО” і з того часу “ми переконалися у правильності цього кроку”.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю газеті «Правда» (Словаччина) Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання щодо того, чому Україна відмовилася від вступу до НАТО і чи її більш влаштовує позаблоковий статус.

Він наголосив, що “завдяки цьому ми змогли подолати нікому непотрібну напруженість у відносинах з Росією” та що неучасть у блоках дозволяє Україні проводити збалансовану політику. “Можливості України як країни, що робить важливий внесок у безпеку і стабільність в Європі, тільки зростають”, - зазначив він.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що “жодним чином ми не відмовляємося від конструктивного співробітництва з НАТО”. “Виконання річного Національного плану нашої співпраці з НАТО допомагає змінам усередині країни. Це допомагає нам у реформуванні армії, спрямованому на досягнення стандартів Альянсу”, - сказав глава держави. При цьому він підкреслив, що “ми й надалі продовжуватимемо участь у важливих операціях НАТО”.

Відповідаючи на запитання: “Є багато спекуляцій про можливе повернення України в обійми старшого і досвідченого брата на Сході?”, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що “у житті ми завжди мусимо виходити з реальності”, оскільки Росія – “наш сусід і природний партнер”.

“Коли ми прийшли до влади, першим завданням нашої команди була нормалізація відносин з Росією. Попередня атмосфера зашкоджувала відносинам не тільки наших народів, а й усій Європі”, - наголосив він. При цьому додав: “Скажу відверто: повернення до нормальних відносин коштувало великих зусиль і важкої роботи з обох сторін”. “Ми вдячні російським партнерам за їх внесок у спільний пошук виходу”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.