Грищенко не розповів європейським лівим про червоний прапор
Рішення КС не обговорюють, а виконують
Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не став коментувати рішення Конституційного Суду про використання червоного прапора під час святкуванні 9 Травня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Страсбурзі на сесії ПАРЕ, відповідаючи на питання від групи об`єднаних лівих.
«Хотів би відмовитися від обговорення рішень Конституційного Суду моєї країни. Це не підлягає дискусії, а підлягає виконанню», - сказав глава МЗС.
Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України обнародував 17 червня рішення, згідно з яким використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом із Державним прапором України суперечить Конституції.
Своє рішення КС аргументував тим, що в Конституції України міститься винятковий перелік державних символів, в якому червоний прапор відсутній.