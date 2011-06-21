Президента, Кабмін і парламент треба переселити на лівий берег?

У Стратегії розвитку Києва до 2025 року має бути врахована пропозиція про перенесення адміністративного центру Києва з правого берега столиці на лівий.

Про це заявив під час круглого столу в Києві депутат Київради з фракції «БЮТ-Батьківщина», голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН в його прес-службі.

"Нам потрібно з центру столиці, який є нашою перлиною, де сьогодні співпадають культурний, історичний, адміністративний і бізнес-центр країни, вивести не тільки діловий центр, як говорив Президент України, а й адміністративний центр - Адміністрацію Президента, Кабмін, Верховну Раду... Тоді буде достатньо місця для нових закладів культури з одного боку, а з іншого - бізнес-еліта не знищуватиме історичні будівлі лише заради того, щоб побудувати ближче до чиновників свою резиденцію, квартиру чи офіс", - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, якщо влада «переселить» адміністративний і бізнес-центр на лівий берег Києва, буде розв’язано велику кількість проблем. Він відзначив, що таким чином буде вирішена транспортна проблем міста, також демографічна, оскільки лівий берег Києва можна ще активно забудовувати. Крім цього, за словами депутата, буде вирішена проблема робочих місць, оскільки співвідношення жителів лівого берега Києва і кількості робочих місць на ньому незіставно різне.