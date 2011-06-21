ЗМІ: Янукович виявився не таким проросійським, як здавалося

Президент України Віктор Янукович узяв курс на зближення з НАТО попри оголошений ним позаблоковий статус країни, пише газета "КоммерсантЪ" з посиланням на "закритий документ" з графіком українсько-натовських заходів на 2011 рік.

Йдеться про графік заходів щодо співпраці в рамках комісії НАТО - Україна на 2011 рік. Перша версія документа була схвалена сторонами 23 лютого 2011 року - за день до того, як Кабмін Азарова затвердив "Річну програму співпраці Україна-НАТО" (її деталі не розголошувалися). 23 травня до графіка були внесені зміни.

Віктор Янукович нарощує співпрацю з альянсом ще активніше, ніж Ющенко, констатує видання: всього на цей рік заплановано 64 заходи.

З документа випливає, що українська влада і представники НАТО "за закритими дверима" обговорюють вельми чутливі для Москви питання: безпека в Чорноморському регіоні та майбутнє дислокованого в Криму Чорноморського флоту РФ, ПРО, придністровське врегулювання, енергетичну й економічну безпеку України, реформування її розвідструктур. У плані є "навіть" такий пункт, як обговорення зовнішньополітичної стратегії України. Цій темі присвячені дві зустрічі Комісії в червні: на першій передбачається обговорити загальні принципи зовнішньої політики України, а на другій - проект стратегії.

За даними "Ъ", про активізацію взаємодії Києва і НАТО в Москві відомо. Російські політики, до яких газета звернулася по коментарі, висловили незадоволення "непрозорими діями" Києва і фактичною відмовою від позаблоковості.

У Києві з такою постановкою питання не погодилися. Проте у відповідь дорікнули Росії за економічний тиск, який штовхає до зближення з Європою.

Усе це може означати, що недовга ідилія у відносинах РФ і України, яка почалася з приходом до влади Віктора Януковича, добігає кінця, резюмують оглядачі "Коммерсанта". "Янукович виявився не таким проросійським політиком, як хотіла б Москва", наводять вони слова з проекту присвяченої Україні доповіді Парламентської асамблеї НАТО.