Янукович: 22 червня повинні стихнути політичні баталії

Президент України Віктор Янукович звернувся до Українського народу у зв`язку з Днем скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні.

"22 червня – день нашої загальнонаціональної скорботи, коли повинні стихнути політичні баталії, а всіх наших співвітчизників має об`єднати спільна пам`ять про трагічні роки війни", - заявив Президент України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Віктор Янукович закликав згадати в цей день у думках і молитвах кожного, хто героїчно поліг на фронтах, загинув від бомбардувань і тортур, холоду і голоду у тилу, передчасно помер від хвороб і ран.

Президент також зазначив, що "наш народ здолав коричневу чуму не тільки зброєю. Він переміг завдяки вірі у справедливість, силі духу, нездоланному прагненню відстояти свободу своєї землі. У ті тяжкі часи вкотре підтвердилася вічна істина – народ сильний, коли він єдиний. І це ми повинні засвоїти назавжди".

Нагадаємо, 22 червня 1941 року о 3 годині 30 хвилин 190 німецьких та союзних дивізій без оголошення війни вторглися на територію Радянського Союзу.