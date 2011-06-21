Експерт розказав про основний головний біль Європи

Європейський Союз використовуватиме однакові для України та Росії підходи до переговорів про безвізовий режим.

Про це в інтерв`ю газеті "День" (№ 106 від 21 червня) сказав директор дослідницьких програм зі Східного сусідства ЄС і Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій МОШЕС.

"Зараз у ЄС знову посилюється така позиція, що візові відносини з Україною та Росією мають бути схожими. Був якийсь період, коли прибічники розділення цих позицій брали гору. Але зараз цього більше немає. І перш за все тому, що Росія поводиться дуже настирливо. Україна торік вирвалася вперед, але зараз, як мені здається, Росія намагається наздогнати. Другий момент полягає у тому, що Євросоюз не дуже задоволений тим, як йдуть справи після надання безвізового режиму деяким балканським державам", - сказав А.МОШЕС.

На його думку, після запровадження безвізового режиму з балканськими країнами Євросоюз на якийсь час займатиме обережнішу позицію у плані безвізового режиму. "Існує точка зору, що треба бути обережним, зараз принаймні. Тому що відкриття кордонів балканським державам не вважається повністю успішним. Ми вже бачимо, як серйозно затягується вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Усе це, так чи інакше, ланки одного ланцюга", - вважає експерт.

"Завжди у ЄС домінуючою була позиція, що до партнерів на Сході підхід має бути схожим. Епоха змінюється. Ми зараз спостерігаємо, що закінчився той період, який почався із грузинською війною. Тоді був сплеск побоювань і розробки якихось більш-менш реалістичних пропозицій. Принаймні, був активний пошук політики. І цей період закінчився. Зараз Європа виходить з того, що особливих проблем у неї стосовно Росії немає. І з путінською Росією вона отримає стільки газу, скільки з Росії, яка управлятиметься ліберальнішими методами. Період активного просування демократії закінчився", - наголосив А.МОШЕС.

На його думку, зараз "основний головний біль" Євросоюзу пов’язаний з тим, як закінчити війну у Лівії, а не з тим, хто прийде до влади в Росії 2012 року.

"Тому, подобається нам це чи ні, але ми бачимо бюрократизацію й усереднювання політики щодо Сходу Європи. Для того, щоб з цього, якщо хочете, болота вискочити, Україні потрібні надзусилля. Але перш за все у плані руху до демократичних стандартів. А якщо цього не відбувається, то, наскільки погано, загалом теж ніхто не дивитиметься", - вважає А.МОШЕС.