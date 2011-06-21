Генпрокурора просять розібратися з райрадою, яка встає під угорський гімн

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК направив депутатське звернення генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, у якому просить внести протест на рішення Берегівської районної ради Закарпатської області про використання національного гімну Угорщини під час проведення сесій ради.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ.

Б.ТАРАСЮК зауважив, що у даному випадку йдеться про використання на офіційному рівні у роботі органу місцевого самоврядування поряд з державною символікою України національної символіки іншої держави, чим фактично штучно провокується проблема сепаратизму. «Це рішення районної ради суперечить Конституції України та законам України і є провокаційним за своїм змістом», – наголосив Б.ТАРАСЮК.

«Хочу звернути вашу увагу на те, що це вже не перший випадок відверто провокаційних дій з боку органів місцевого самоврядування на території Закарпатської області. Приблизно в такому ж дусі Закарпатською обласною радою на офіційному рівні штучно культивується питання «русинства». Подібні процеси можуть призвести до створення передумов для внутрішньої конфронтації як всередині однієї з областей України, де історично склалася своєрідна спільнота людей різних національностей, які століттями живуть у мирі та злагоді, так і на території інших областей України», – йдеться у депутатському зверненні до генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня депутати Берегівської районної ради на Закарпатті ухвалили рішення про те, щоб починати свої засідання з виконання Державного гімну України та угорського національного гімну.