Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні

Світовий банк покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2011 року з 4% (грудневий прогноз) до 4,5% і погіршив прогноз інфляції до 11,4% (грудневий прогноз - 10,7%).

Як передає кореспондент УНІАН, новий прогноз макропоказників озвучив на прес-конференції старший економіст Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що, незважаючи на достатньо позитивну динаміку зростання ВВП України в першому кварталі (5,2%), експерти СБ очікують уповільнення темпів зростання ВВП у другій половині поточного року.

Довідка УНІАН. У держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%, рівень інфляції – 8,9%.

За оперативними даними, в Україні зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 року становило 4,2%.

В Україні інфляція в грудні 2010 року, порівняно з листопадом 2010 року, становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%. Показник інфляції в січні-грудні 2010 року, порівняно з січнем-груднем 2009 року – 9,4%.