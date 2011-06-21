БЮТ написав лист Януковичу: вимагають судити Тимошенко в прямому ефірі

Фракція "БЮТ-Батьківщина" звертається з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо забезпечення неупередженого судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист оприлюднив сьогодні під час брифінгу лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми просимо Президента України вжити передбачених повноваженнями заходів щодо неупередженого і справедливого розгляду справи, публічності і гласності суду», - йдеться у листі.

Фракція "БЮТ-Батьківщина" також вимагає доступу громадськості та ЗМІ до судового засідання і надання для цього відповідного приміщення – конференц-залу Українського дому.

Крім того, фракція наполягає на проведенні прямої трансляції судового засідання на Першому національному телеканалі, оскільки це не пересічний суд і справа має суспільний резонанс.

«Ми вимагаємо зняти цензуру на поширення на українських телеканалах висновків провідних міжнародних юридичної та аудиторської компанії, які довели необгрунтованість звинувачень на адресу Юлії ТИМОШЕНКО у справах по Кіотському протоколу та по закупівлях машин», - зачитав І.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що фракція підтримує Ю.ТИМОШЕНКО у її боротьбі, і посилення тиску на неї ще сильніше згуртує політичну команду та народ за долю України.

У листі також зазначається, що 24 червня формально Ю.ТИМОШЕНКО судитимуть за те, що вона під час кризи нібито за рахунок «екологічних грошей» виплачувала пенсії та закупила автомобілі для сільської медицини.

«Судитимуть за те, що під час загальноєвропейської газової кризи вона взяла на себе відповідальність і відновила газопостачання в Україну», - йдеться в листі.

Як наголошує фракція "БЮТ-Батьківщина", Президент добре знає, що всі справи проти Ю.ТИМОШЕНКО «шиті білими нитками, надумані від першої до останньої літери».

Депутати переконані, що слідство проходило з порушенням законів та Кримінально-процесуального кодексу. «Це слідство не дало Юлії ТИМОШЕНКО навіть ознайомитися з матеріалами справи», - йдеться у листі.

Лист В.ЯНУКОВИЧУ буде переданий сьогодні.