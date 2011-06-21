Луценко підготував скаргу на Вовка

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підготував і найближчим часом направить до Європейського суду з прав людини скаргу на дії судді Печерського районного суду Києва Сергія ВОВКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у перерві судового засідання.

«На столі в мене лежить проект скарги на дії судді ВОВКА… Насправді мені суд так і не обрав запобіжний захід, який закінчився 26 травня. Після цього ніякого заходу мені не обрали», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, Європейський суд з прав людини вказує, що суд має обрати запобіжний захід і пояснити своє рішення.