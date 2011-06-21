Луценко підготував скаргу на Вовка
12:53, 21 червня 2011Політика
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Аж до Європейського суду
Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підготував і найближчим часом направить до Європейського суду з прав людини скаргу на дії судді Печерського районного суду Києва Сергія ВОВКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у перерві судового засідання.
«На столі в мене лежить проект скарги на дії судді ВОВКА… Насправді мені суд так і не обрав запобіжний захід, який закінчився 26 травня. Після цього ніякого заходу мені не обрали», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, Європейський суд з прав людини вказує, що суд має обрати запобіжний захід і пояснити своє рішення.
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