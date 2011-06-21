Телеканалам заборонили розповідати про звіт лобістів Тимошенко?

Українським телеканалам заборонено розповідати про звіт міжнародних компаній Covington & Burling LLP та BDO, які визнали безпідставними порушені проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО кримінальні справи щодо грошей Кіотського протоколу та закупівлі автомобілів «Опель-Комбо».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це свідчить аналіз телеефіру останніх днів.

Так, 17 червня у Вашингтоні була проведена прес-конференція представників юридичної компанії Covington & Burling LLP та аудиторської фірми BDO, які є визнаними лідерами у своїх сферах та мають бездоганну репутацію у світі. Звіт цих компаній свідчив про те, що в результаті ретельного аналізу документів не було знайдено жодної підстави для звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО щодо кіотських грошей та автомобілів, а порушені кримінальні справи було визнано політично вмотивованими.

«Попри те, що інформаційні агентства та Інтернет-видання детально висвітили цю подію, жоден центральний телеканал не розповів про гучні результати розслідування ні в п’ятницю, ні в суботу, ні в неділю у підсумкових випусках новин. При цьому всі телеканали були повідомлені прес-службою «Батьківщини» про параметри доступу до повної відеоверсії цієї прес-конференції», зазначають у партії.

У понеділок, 20 червня, роз’яснення щодо подальших дій «Батьківщини» у зв’язку із появою звіту міжнародних експертів давали журналістам заступник голови партії, екс-віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ та народний депутат, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«На прес-конференції були присутні щонайменше 10 телекамер. Утім, жоден телеканал у вечірніх випусках не знайшов можливості бодай одним реченням розповісти про новини, озвучені лідерами «Батьківщини»: про те, що звіт міжнародних аудиторів буде використаний як додаток у позові Ю.ТИМОШЕНКО до Європейського суду з прав людини; про те, що автори звіту виступатимуть офіційними захисниками екс-прем’єр-міністра в тому ж Європейському суді; про те, що компанії Covington & Burling LLP та BDO беруться до аналізу і третьої, «газової справи» проти Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому будь-який глядач добре пам’ятає, як псевдоаудитори Trout Cacheris, найняті ЯНУКОВИЧЕМ і АЗАРОВИМ для знищення своїх політичних опонентів за бюджетні мільйони, буквально не злазили з телеекранів, так само як і різноманітні інтерпретатори їхнього горе-звіту з різних міністерств і відомств», наголосили у партії.

«Ми далекі від думки, що хронічне невисвітлення подій навколо звіту компаній Covington & Burling LLP та BDO є трагічним збігом обставин або позицією журналістів різних телеканалів, які насправді чесно і активно працювали на прес-конференції.

Очевидно, що заборона висвітлювати невигідні для влади висновки визнаних світом експертів походить з вищих владних кабінетів та спускається безпосередньо на власників телеканалів.

Так само очевидно, що факти замовчування суспільно важливої інформації не пройдуть повз увагу ні українського суспільства, ні світового співтовариства», заявила прес-служба партії «Батьківщина» і запевнила, що й надалі фіксуватиме усі випадки цензури на українському телебаченні.