Янукович - з трибуни ПАРЄ: я за те, щоб політики України не знали кордонів
Але "наказувати ГПУ не маю права"...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче, щоб українські політики мали можливість вільно виїжджати за кордони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), відповідаючи на запитання від групи народних партій щодо відмови Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Страсбург.
«Що стосується принципів, я за те, щоб політики України не знали кордонів», - сказав він. «Я, як Президент, не маю таких прав наказувати слідчому чи Генеральній прокуратурі кому куди їхати», - додав він.
Розпочинаючи відповідь на це запитання, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що приїхав до Страсбурга, щоб виступити з питань, «які сьогодні є актуальними у відносинах між Україною та ЄС». «Безумовно, будь-які питання, які торкаються процесів верховенства права в Україні, вони є одними з важливіших, по яких Україна брала свої зобов’язання 16 років тому. Лише в 2011 році у нас розпочався активний процес виконання Україною цих зобов’язань», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, Україна приєдналася до Ради Європи – організації, що опікується передусім правами людини, в 1995 році. Європейський Союз на відміну від Ради Європи є економічною та політичною організацією, що об’єднує 27 європейських країн.