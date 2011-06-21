Янукович у ПАРЄ переплутав демократію з бюрократією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обмовився в ПАРЄ, назвавши демократичною корупційну систему в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, говорячи про регуляторну політику, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що зараз в Україні відбувається значне скорочення дозвільної системи для бізнесу.

«Без перебільшення я скажу, що це революційний підхід, він дуже болючий, тому що на цій дозвільній системі сиділа велика бюрократична система на всіх рівнях», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «І ця демократична система, корупційна, вона будувалась роками, десятиліттями», - додав він.