Опозицію закликають об'єднатися навколо захисту Тимошенко і Луценка

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК переконаний, що вибори 2012 року за запропонованим Партією регіонів законом призведуть до знищення справжньої української опозиції.

Про це повідомляє прес-служба політика.

«Нема сумнівів, що влада зробить все, щоб шляхом надуманих звинувачень засудити і ТИМОШЕНКО, і ЛУЦЕНКА та інших представників опозиції. Це буде зроблено для того, щоб обезголовити найбільшу опозиційну силу, якою сьогодні є БЮТ-Батьківщина і не допустити ЮВТ до виборів, це зрозуміло», - наголосив З.ШКІРЯК.

За його словами, для повного контролю над державою нинішньому Президенту залишилось зовсім трохи: «призначити свою, обласкану, опозицію, підписати з нею «контракт на критику», пустити у парламент 2012 і спокійно формувати конституційну більшість у наступній Верховній Раді. За наявності «видимої» опозиції, для галочки, для світової спільноти». Після цього, вважає політик, відбудеться зміна Конституції, завдяки якій обрання Президента відбуватиметься в парламенті.

«А значить вибори 2015 року перестають бути для ЯНУКОВИЧА проблемою», - підкреслив З.ШКІРЯК.

При цьому він висловлює здивування, невже опозиційні політики, що представлені у парламенті, не розуміють, що у 2012 у ВР пустять лише тих, хто буде узгоджений з владою, з АП. «Будь-які розмови про можливий захист результатів після голосування є просто демагогією. Бо виникає питання: з ким захищати, хто вийде на вулицю як у 2004-му, заради кого і чого?», - прокоментував лідер СХП.

«Ми відчуваємо, що протестні настрої зростають, але люди не бачать головного, куди і за ким йти ? Нового лідера за рік не виліпиш, а ті що є, вже усіх дістали. А найгірше, що нинішня опозиція не пропонує загально об’єднуючої ідеї», - зазначив З.ШКІРЯК. Водночас додав, що на його погляд, такою ідеєю могла б стати ідея негайного розпуску парламенту і призначення нових виборів у ВР. Політик впевнений, що це могло б мобілізувати людей і вивести їх на вулицю.

«Я не прихильник пропорційної ідеї на місцевих виборах, але нині, у форматі виборів до ВР, потрібно обирати тільки за нинішнім законом, тобто на чистій пропорційній системі. Інакше опозиція просто стане предметом приватизації ЯНУКОВИЧА і Ко», - заявив З.ШКІРЯК.

Він також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО на сьогодні є тим стримуючим фактором, який тримає владу в тонусі. «Саме тому вся їхня машина направлена на знищення ЮВТ як політика. Я закликаю усіх справжніх опозиціонерів об’єднатись навколо захисту Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших репресованих, бо захищаючи їх ми спільно боремося з режимом. Сьогодні не час обговорювати персоналії, сьогодні час об’єднатися не навколо лідера, а навколо ідеї захисту і збереження України як держави», - підкреслив З.ШКІРЯК.

Він висловив надію, що осінь 2011-го стане часом єднання усіх патріотичних, опозиційних сил.