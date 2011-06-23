Янукович сьогодні радитиметься з інвесторами

У четвер, 23 червня, під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться пленарне засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Радник Президента - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Андрій ГОНЧАРУК повідомив, що головне завдання засідання ради – поглибити безпосередній діалог влади та бізнесу на найвищому рівні та удосконалити механізм взаємодії Президента України та найбільших інвесторів в економіку нашої держави.

За його словами, під час засідання планується розглянути широке коло питань щодо завершення реформування регуляторної сфери та судової системи, покращення умов ведення бізнесу в Україні, поліпшення інвестиційного клімату.

Крім того, передбачається обмін думками щодо земельної реформи, а також інноваційних підходів в аграрній, металургійній, банківській галузях, сферах високих технологій та електронного урядування.

А.ГОНЧАРУК зазначив, що розроблена концепція діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів має забезпечити активізацію діяльності системи аналогічних рад, які були створені у всіх регіонах України і при центральних органах виконавчої влади.

Він запевнив, що надані інвесторами рекомендації будуть проаналізовані і на їхній основі буде підготовлене відповідне доручення глави держави.

Рада вітчизняних та іноземних інвесторів була створена Президентом для спільного з найбільшими інвесторами визначення основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Рада має сприяти залученню та ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки нашої держави, прискорення її інтеграції у європейську і світову економічні системи.

Рада надає пропозиції Президенту України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу нашої країни з урахуванням передового вітчизняного та іноземного досвіду.