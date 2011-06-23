Пенсіонерка перемогла в акції Приватбанку і одержала 15 тисяч

Переможниця соціальної акції «Приватбанку» для пенсіонерів «Мрії збуваються» одеситка Юлія КРИВОРУЧКО одержала приз 15 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, підбиття підсумків акції, в якій за 3 місяці взяли участь понад чотири тисячі клієнтів «Приватбанку», відбулося 22 червня в Одесі.

Як повідомила директор Південного регіонального управління банку Олена ЯКОЛІНА, ім`я переможця визначили відвідувачі веб-сайту «Приватбанку» – власники пластикових пенсійних карт MasterCard і «Приватбанку». Переможницею стала одеситка Ю.КРИВОРУЧКО - бабуся 7-річної Ярослави, хворої на складну форму дитячого церебрального паралічу.

«Саме заповітна мрія Ю.КРИВОРУЧКО – за будь-яку ціну вилікувати дівчинку - визнана більшістю учасників акції «Приватбанку» найблагороднішою. Оскільки власниця пенсійної карти банку, беручи участь в акції, думала не про себе, а написала, що мріє виграти у вигляді призу сертифікат на оплату курсу дельфінотерапії для дитини, яка страждає на м`язову слабкість і порушення координації рухів», - відзначила О.ЯКОЛІНА.

Три інших переможці соціальної акції «Мрії збуваються» – жителі Чернівців, Рівного і Хмельницького – Галина ГРИЩЕНКОВА, Ольга ЛИХОГЛЯД і Віталій СТАНКЕВИЧ - нагороджені призами у розмірі 7,5 тис. грн. Це допоможе видати збірку віршів про рідну землю, стане внеском у проект створення маленького притулку для тварин європейського зразка, а також дасть можливість 83-річному пенсіонеру придбати пральну машину.

Як відзначила директор Південного регіонального управління «Приватбанку», «учасники акції «Мрії збуваються» переконалися, що для здійснення своєї мрії потрібно зробити лише один крок – відкрити пенсійну пластикову карту MasterCard у банку, що не лише зручно, а й вигідно. Оскільки з цією картою пенсіонер може одержати пенсію у будь-який час доби у будь-якому місті країни. Він більше не буде прив`язаний до якогось числа або часу, не треба підстроюватися під графік роботи місцевої листоноші, яка приносить пенсію».

Особливо це зручно літнім людям, які проводять теплий сезон на дачі або виїжджають до села, акцентують у Південному відділенні «Приватбанку». Важливо і те, що пенсійна карта оформляється абсолютно безкоштовно, так само як і зняття готівки в банкоматах і оплата комунальних платежів. Більш того, для оформлення пенсійної карти пенсіонеру взагалі не потрібно нікуди йти, а просто залишити заявку на сайті банку або повідомити співробітника телефоном, після чого працівник банку зв`яжуться із заявником для уточнення формальностей.

Усі клієнти-пенсіонери «Приватбанку» автоматично стають членами великого банківського клубу, в якому постійно проводяться соціальні акції, конкурси, організовуються концерти. Крім того, будь-яка пенсійна карта – це також зручний спосіб заробити: банк нараховує 10% річних на залишок грошових коштів. І лише пенсійна карта дає право на отримання знижок і бонусів у мережі партнерів банку «Бонус+» при розрахунках картою у торгових точках і аптеках.

«Якщо не вистачило пенсії для дорогої покупки, можна скористатися Кредиткою з 55-денним безвідсотковим періодом користування коштами, - говорить керівник програми соціальних послуг Приватбанку Оксана КУРЕНЯ. – Адже для пенсіонера що головне? Зручність і надійність, а цим саме відрізняються послуги «Приватбанку». Зараз вже понад 2 мільйони пенсіонерів одержують пенсію і соціальні виплати за допомогою карток нашого банку.

«Ми щиро хочемо, щоб у клієнтів-пенсіонерів нашого банку була можливість не лише мріяти, а й реалізовувати з нашою допомогою свої заповітні мрії», - резюмувала О.КУРЕНЯ.