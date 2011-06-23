Янукович вдячний бізнесу: більшістю внесених пропозицій я користуюся

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості співпраці бізнесу та влади для продовження реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи планерне засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«Барометр у вигляді бізнесу покаже, чи в той бік вітер дме, чи ні», - сказав Президент.

Він підкреслив, що бізнес має дати відповідь, чи влаштовує його існуючий рівень партнерства з владою, чи треба вносити зміни в ці стосунки, і взагалі, чи правильно проводяться реформи в Україні.

Президент зазначив, що він здебільшого дослухається до пропозицій, які вносить бізнес: «Я вдячний за пропозиції, які ви вносили, більшістю з них я користуюся».

Звертаючись до бізнесу, Президент запитав: «Яка погода в Україні, на ваш погляд».

В.ЯНУКОВИЧ захотів дізнатись, чи створює вона сьогодні умови «для мотивації ведення бізнесу в Україні, чи викликає вона у вас емоції, які б вас надихали вкладати кошти в Україну, що б ви хотіли для того, щоб влада на всіх її рівнях зробила для покращення цього клімату».

Президент підкреслив, що для нього і його команди, яка несе відповідальність за стан справ в країні, думка великого бізнесу дуже важлива. Разом з тим він зауважив, що відповідальність за стан справ у країні має бути двосторонньою.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ закликав бізнес розширювати роботу над соціальними проектами і вкладати кошти в майбутнє - «а воно у нас спільне».

Також Президент закликав бізнес брати участь в реформах, що здійснюються в Україні. «Я переконаний, що ми приречені співпрацювати разом і розраховувати, що ми будемо займатись реформами все життя, тому що світ змінюється, і сучасні виклики, які сьогодні є у світі, вони також будуть змінюватись. І нам потрібно буде весь час прилаштовуватись і своєчасно приймати рішення», - сказав Президент.

У пленарному засіданні беруть участь бізнесмени, які здійснили найбільші інвестиції в економіку України. Серед них Ренат АХМЕТОВ, Вячеслав БОГУСЛАЄВ, Вадим НОВИНСЬКИЙ, Дмитро ФІРТАШ, а також багато бізнесменів, що представляють великі іноземні компанії, такі як «Макдональдз», «Ернст Енд Янг», «Арселор Міталл», «Лукойл», «Майкрософт».

Також на зустрічі присутні керівники великих банків, зокрема «Сбербанку Росії», «Райфайзенбанку», «Банку ВТБ» та інших.