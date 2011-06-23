Журналіст ТВі відсудив право «сунути ніс» у рішення про ліцензію Інтера

Суд зобов’язав Національну раду з питань телебачення і радіомовлення видати журналісту ТВі Артему ШЕВЧЕНКУ копії рішень, на підставі яких телеканалу «Інтер» видавалися ліцензії на телевізійне мовлення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТВі.

Зокрема, Київський апеляційний адмінсуд залишив без змін постанову суду першої інстанції у справі за позовом автора та ведучого програми «Знак Оклику» на каналі ТВі А.ШЕВЧЕНКА до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Розглядаючи справу, суди першої та апеляційної інстанцій погодилися з доводами позивача, що Нацрада не має права перешкоджати журналістам збирати інформацію про діяльність Національної ради. Зокрема було встановлено, що регулятор, відмовляючи журналісту у наданні інформації про видані Нацрадою ліцензії, тим самим порушив законодавство про телебачення.

В результаті суд виніс постанову, якою були визнані незаконними дії Нацради з питань телебачення і радіомовлення, а так само зобов`язав Нацраду видати журналісту А.ШЕВЧЕНКУ копії рішень, на підставі яких телеканалу «Інтер» видавалися ліцензії на телевізійне мовлення на 391 канал в 24 областях України; копії рішень про оголошення конкурсів, в яких «Інтер» або його правопопередники визнавалися переможцями; копії рішень про переоформлення ліцензій на ефірне мовлення.

Коментуючи рішення Київського апеляційного адмінсуду, А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що «цим рішенням юридично встановлено факт протиправних дій Національної ради з питань телебачення і радіомовлення”.