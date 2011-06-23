У ПР зрозуміли, що у тимошенківців - «хвора уява»

У Партії регіонів спростовують заяви “Батьківщини” про залучення до завтрашніх акцій проти Юлії ТИМОШЕНКО студентів.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, член парламентської фракції Партії регіонів, перший проректор Національного авіаційного університету Максим ЛУЦЬКИЙ, коментуючи заяву прес-служби БЮТ про нібито залучення студентів НАУ до мітингу в обмін на добрі оцінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за словами М.ЛУЦЬКОГО політична активність студентів ще не гарантує успішну здачу сесії.

«Університет поважає своїх студентів, і залучає їх виключно до навчального процесу. І лише політикам-маргіналам з хворою уявою могло спасти на думку, нібито керівництво університету виводить студентів на вулицю за гроші або в обмін на обіцянку успішної здачі сесії», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ. Він висловив упевненість, що це бютівці завтра організують масовку біля суду на підтримку свого лідера і привезуть за гроші людей з різних регіонів, щоб показати, що нібито великій кількості громадян України небайдужа доля екс-прем`єра.

«До речі, до мене надійшла інформація від студентів, що БЮТ у п`ятницю збирає напроти будівлі червоного корпусу університету імені Шевченка для участі в мітингу всіх охочих. Розрахуватися обіцяють сотнями, причому навіть не за саму участь у мітингу, а тільки за явку до місця збору і свій підпис у «відомості», – сказав народний депутат.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, що стосується фантазії соратників Ю.ТИМОШЕНКО, то вона розігралася настільки шалено, що він не здивується, якщо завтра вони пообіцяють колишнім вкладникам Ощадбанку СРСР, які б оголосили голодовку на підтримку екс-прем`єра, повернути всі їх заощадження до останньої копійки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні партія “Батьківщина” виступила із заявою, що студентам столичних вишів обіцяють успішну здачу сесії, якщо вони візьмуть участь у мітингу під Печерським судом столиці, направленому проти лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО і на підтримку дій влади.

За даними прес-служби, дзвінки з такою інформацією надходять до офісу партії «Батьківщина». Зокрема, так активно збирають учасників майбутньої провокації в Національному авіаційному університеті. Раніше з кількох джерел партії повідомили, що на псевдомітинг студентів зганяють, пропонуючи не тільки гарні оцінки, але й 200-300 грн., йдеться у повідомленні.

Завтра в Печерському райсуді розглядатиметься кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.