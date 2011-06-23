Перевізники відмовляються везти прихильників Тимошенко до Києва

Чернівецькі перевізники відмовляються приймати централізовані замовлення на поїздку до Києва на 24 червня для участі громадян в акції підтримки лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”, про це заявив в.о. голови Чернівецької обласної організації партії «Батьківщина» Іван МУНТЯН.

За його словами, до Києва збираються вирушити близько тисячі буковинців, аби підтримати лідера опозиційної партії. «Замовити єдиний транспорт ми не можемо, бо перевізники відмовляються нас везти, коли чують, що ми їдемо до Києва на мітинг на підтримку ТИМОШЕНКО», - сказав І.МУНТЯН. За його інформацією, перевізникам забороняють везти мітингувальників до столиці, погрожуючи відібрати ліцензії та іншими способами «ускладнювати життя».

«Чернівецькі журналісти спробували замовити таку поїздку. Коли перевізник, який спочатку поставився до замовлення з ентузіазмом, дізнався мету поїздки, сказав, що вільних місць немає ні на сьогодні, ні на завтра», - повідомив голова обласної парторганізації.

І.МУНТЯН зазначив, що через відмову перевізників частина людей поїде власним транспортом, частині поїздку організовують районні парторганізації.

Також, за повідомленням прес-служби партії, на основних автомобільних магістралях України, які йдуть з обласних центрів до Києва, міліція розпочала посилені заходи із патрулювання та щільної перевірки автобусів і мікроавтобусів, які прямують до столиці.

«Мета – вишукувати, виловлювати та завертати назад групи громадян, які з усієї України їдуть на мирний мітинг підтримки Ю.ТИМОШЕНКО», - йдеться в повідомленні.

Також за повідомленнями львівської «Батьківщини», місцеві перевізники масово відмовляються надавати в оренду автобуси для охочих поїхати до Києва, бо не «хочуть мати проблем» із владою та силовими органами, які їх залякали.