Центр Разумкова - про передвиборні настрої громадян. Прес-конференція в УНІАН

26 червня о 10-30 в УНІАН з трансляцією на 5 каналі відбудеться Центру Разумкова на тему: ”Настрої та очікування громадян України напередодні передвиборної парламентської кампанії - 2007”. На прес-конференції будуть представлені результати загальнонаціонального соціологічного дослідження Центру Разумкова (проведене з 31 травня по 18 червня 2007р., опитано 10 956 респондентів). Учасники: Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова; Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова; Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру Разумкова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.