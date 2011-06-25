МЗС закликають не плювати в криницю

Голова Народного Руху України, голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК порадив міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ припинити шквал безпідставної критики на адресу Європейської народної партії з вуст директора Департаменту інформаційної політики МЗС.

Про це він заявив в ефірі «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ.

«Я хочу дати пораду: не треба, щоб керівник Департаменту інформації всіляко критикував позицію ЄНП, без якої неможливо було б прийняття рішень щодо курсу на членство в ЄС, а також визнання цього курсу і перспективи з боку Європейського парламенту», – сказав Б.ТАРАСЮК.

Він нагадав, що ЄНП – партія з 35-річною історією, яка є при владі у 17 із 27 країн-членів Євросоюзу і має найбільшу фракцію у Європейському парламенті.

«Хочу нагадати, що Народний Рух України разом з партією «Батьківщина» і «Нашою Україною» входять до сім’ї ЄНП», – додав Б.ТАРАСЮК.

Він також вважає, що і влада, й опозиція повинні співпрацювати разом у сфері євроінтеграції у зв’язку із стратегічною важливістю питання.

«Питання європейської інтеграції не повинно бути предметом політичної боротьби між владою та опозицією. І влада, й опозиція повинні співпрацювати разом, тому що це питання стратегії», – сказав він.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що за півтора роки нинішній владі вдалося прийняти цілу низку важливих законів і ратифікувати необхідні документи для просування європейської інтеграції. «Це позитив. А чому так сталося? Тому що на відміну від наших попередників (в опозиції), ми ніколи не заперечували необхідність прийняття цих документів. Ми завжди їх підтримували. У Комітеті європейської інтеграції, який я маю честь очолювати, ніколи немає політичної конфронтації навколо питань європейської інтеграції», – заявив він.

Водночас лідер НРУ зауважив, що від представників нинішньої влади систематично лунає теза, що за попередні 5 років до цієї влади все було погано і нічого не було зроблено. «Я хочу нагадати, що за 5 років, коли при владі був Президент ЮЩЕНКО, 1,5 роки був уряд Віктора ЯНУКОВИЧА. Прошу не забувати це. Разом з тим, саме за ті 5 років розпочалися переговори щодо нової Угоди про асоціацію (в 2007 році), переговори щодо створення Зони вільної торгівлі і створення безвізового режиму для громадян України (в 2008 році). І цього не можна скидати з уваги», – відзначив народний депутат.

За словами Б.ТАРАСЮКА, минулого року взаємини між Україною і Євросоюзом розвивалися за динамікою, яка була задана ще попередниками у 2005-2008 роках. «Якщо буде продовжуватися ця динаміка тим темпом, яким вона зараз іде, то ми можемо бути свідками завершення переговорів щодо нової Угоди про асоціацію наприкінці цього року і можливим її парафуванням. Це буде важливим кроком в розвитку взаємин між Україною і ЄС. Але, знову ж таки, це не є досягненням нинішньої влади. Нинішня влада продовжує те, що було зроблено до неї», – наголосив Б.ТАРАСЮК.

Коментуючи тезу К.ГРИЩЕНКА, що європейські цінності – це те, що поділяє майже вся Україна, Б.ТАРАСЮК заявив: «Хотілося б, щоб вся Україна поділяла європейські цінності. На жаль, так не є. Тому що ті закони, які приймаються, приймаються більшістю, яка була створена у неконституційний спосіб у порушення Конституції. Двічі нинішня більшість у Верховній Раді і загалом влада порушували Конституцію України. Не можна на беззаконні будувати європейські цінності і стандарти».

Як нагадали у прес-центрі НРУ, директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН, коментуючи декларацію щодо України президентства ЄНП, заявив, що Європейській народній партії не варто "зводити себе до клубу співчуваючих" екс-прем`єру Юлії ТИМОШЕНКО. "Дуже хотілося б, щоб така потужна і поважна політична європейська структура, як ЄНП, все-таки, не зводила себе до клубу співчуваючих ТИМОШЕНКО, а все більше була б об`єднанням друзів Україні в цілому", - заявив він. За словами О.ВОЛОШИНА, у МЗС сподіваються, що ЄНП буде надалі публікувати заяви "не тільки тоді, коли це вигідно БЮТ", але й більш чітко висловлювалася щодо європейських перспектив України.