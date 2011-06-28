Азаров вже говорив з Януковичем про можливість відставки Кабміну

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що прогнози і заяви про можливу відставку уряду робляться з метою ослаблення його роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в програмі Tkachenko.ua на каналі «1+1».

«Справа в тому, що є певні технології, якими хочуть створити невпевненість у уряду, у прем`єр-міністра. Є технології добре відомі, тому я спокійно на це дивлюся», - сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ повідомив, що розмовляв з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з приводу можливості відставки Кабінету Міністрів.

На питання, чим закінчилася ця розмова, М.АЗАРОВ сказав: «Відомо чим. Я працюю».