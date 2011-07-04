Суд у справі Тимошенко оголосив перерву до 6 липня

Печерський районний cуд Києва оголосив перерву до 6 липня у засіданні з розгляду кримінальної справи щодо газових угод, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд частково задовольнив клопотання захисника Ю.ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки він нещодавно увійшов у справу і без достатнього часу для ознайомлення з нею не може надавати своїй підзахисній якісних адвокатських послуг.

Водночас, суд не врахував клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про перенесення розгляду справи до кінця тижня у зв’язку із закордонним відрядженням іншого її захисника Сергія ВЛАСЕНКА. Це клопотання суд не задовольнив через те, що надані пояснення стосовно відсутності С.ВЛАСЕНКА не є поважним.

Наступне судове засідання має розпочатися 6 липня о 10.00.