Опозицію закликають ополчитися проти законопроекту Лавриновича

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що опозиція має виступити проти закону про вибори в тій редакції, яку пропонує Міністерство юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав, коментуючи питання об’єднання опозиційних сил заради захисту чесних виборів.

«Зараз важливішого питання немає», - наголосив він.

«Потрібно відстояти такий законопроект, який гарантує відкриті партійні списки для всіх, який гарантує прозорі виборчі процедури, який гарантує, що не будуть сфальшовані вибори через протоколи, через каруселі, через все те, що ми бачили у 2004 році і що збурило суспільство», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО

Говорячи про переговорний процес щодо об’єднання опозиції, він наголосив, що на 21-му році незалежності України необхідно показати, що є нове покоління політиків, які не були заплямовані корупцією, які здатні не тільки говорити, але й діяти.

«Ми будемо діяти відкрито з першої секунди. Ми запрошуємо і журналістів, і громадські організації, і будь-якого громадянина подивитися не на ток-шоу, а на те, як у реальній політиці відбуваються перемовини і хто з опозиційних політиків та опозиційних політичних сил здатен діяти», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому голова політради «Нашої України» підкреслив: «Не ми є головними на цьому засіданні. Там усі рівні. Але ми хочемо зібратися і почати діяти у найголовнішому – не допустити взаємопоборення на мажоритарних округах представників від демократичних сил і захистити чесні вибори».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2011 року Міністерство юстиції України надіслало до міжнародних організації перекладений англійською мовою проект закону «Про вибори народних депутатів України» та очікує восени отримати експертні висновки.

За даними прес-служби Мін’юсту, законопроект надіслано до Європейської Комісії «Демократія через право» (Венеціанська комісія), Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Як зазанчав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, принцип формування виборчих комісій у проекті закону зафіксовано у точній редакції, яку запропонували члени робочої групи - представники Центральної виборчої комісії і Харківської юридичної академії ім. Я.Мудрого. При цьому, наголосив міністр юстиції, ця норма може редагуватись чи змінюватись, якщо будуть інші пропозиції від опозиційних політичних сил.

За його словами, проектом закону не передбачено жодної причини для скасування реєстрації кандидата в депутати, окрім тих, що наявні у законодавстві інших демократичних країн. Це, зокрема, смерть кандидата, виїзд кандидата з країни на постійне місце проживання або випадки, коли щодо кандидата набрав чинності обвинувачувальний вирок суду.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, у законопроекті запропоновано максимально простий і зрозумілий принцип формування виборчих округів: їхні межі визначатимуться за кількістю виборців, що проживають на визначених територіях. При цьому різниця між кількістю виборців у виборчих округах, згідно із запропонованим принципом, не перевищуватиме 10%.

О.ЛАВРИНОВИЧ також наголосив, що процес формування округів, згідно з проектом закону, буде виведено за рамки виборчої кампанії. Зокрема, округи буде сформовано після набуття чинності законом, тобто задовго до початку виборчої кампанії.