Німці попередили Ющенка: він ризикує отримати федералізацію

Ідея розпочати в Україні дискусію про двопалатний парламент є нині недоречною і несвоєчасною. Так німецькі експерти коментують ініціативу президента Ющенка, яку він оголосив до Дня Конституції.

Пропозиція винести на розгляд українському суспільству ідею про створення двопалатного парламенту робиться в той час, коли з великими зусиллями вдалося домовитися про термін нових виборів 30 вересня, каже Райнер Лінднер з берлінського Фонду науки й політики. Президент, виступаючи з такою ідеєю, фактично розпочинає новий процес, в ході якого сторони конфлікту знову потребуватимуть багато часу, а Україна знову буде втягнута в нескінченні конституційні дискусії без реальних політичних дій, каже Лінднер: „Мені здається, що українське суспільство нині занадто виснажене політичними перипетіями. Було втрачено чимало довіри до політиків. Думаю, що народ просто не вірить у те, що нинішня політична еліта здатна на компроміс з таких далекоглядних змін”.

Загалом німецький експерт називає цікавою і навіть перспективною ідею запровадити в Україні двопалатний парламент, в якому була б палата представників регіонів. Однак за нинішнього стану справ в українській політиці ця пропозиція є однозначно невчасною, каже Лінднер.

Інший німецький політолог, Інґмар Бредіс, який нині викладає в Києво-Могилянській академії, сумнівається, що створення другої палати в парламенті зможе розв’язати патову ситуацію в українській політиці. Він так аналізує президентську ініціативу: „Створення ще однієї палати в парламенті для президента є стратегічним методом мати вплив на розстановку сил у парламенті. Щоправда, слід спершу з’ясувати, в який спосіб має утворюватися ця друга палата, хто буде її членами, як їх обиратимуть. Маю підозру, що президент нині просто розраховує отримати через другу парламентську палату більше впливу на законодавчий орган”.

Інґмар Бредіс вказує ще й на такий момент. Згідно з Конституцією, Україна є не федеративною, а унітарною державою, хоча й має такий собі маленький федеративний акцент у формі Кримської автономії. Такий державний устрій не забезпечує достатніх умов, щоб запроваджувати в українському парламенті двопалатну систему. Експерт каже, що перед тим, як говорити про двопалатний парламент, слід було б уже завершити дискусію про федеративний устрій, наслідки якого для України нині важко оцінити оптимістично.

Німецька хвиля