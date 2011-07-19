Адвокат Тимошенко: захищаю всіх майбутніх прем'єр-міністрів

Адвокат Микола СІРИЙ, залучений сьогодні до судового процесу над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, заявляє, що в цій справі він захищає не лише Ю.ТИМОШЕНКО, а й інтереси всієї державної служби, права і статус будь-якої особи, яка в майбутньому може бути прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив журналістам після завершення судового засідання.

«Ми б хотіли, щоб ті особи, які будуть виконувати цю важливу державну місію, були твердо захищені від неправомірних натисків з боку кримінального закону. Кримінальний закон повинен працювати у своїй сфері, кримінальному закону нічого робити в політиці», - наголосив він.

«Ця справа – це справа по захисту всієї державної служби України, тому що, захищаючи в даному випадку Юлію ТИМОШЕНКО, ми захищаємо кожного державного чиновника, який опиниться чи може опинитися в складній ситуації, коли потрібно брати на себе відповідальність, вчиняти дії, прямо не прописані в тих чи інших процедурах, але потрібно діяти на користь України. Таке кримінальне переслідування перекреслює майбутнє державної служби, майбутнє для державного апарату виконавчої влади і ставить під серйозний сумнів Україну як стабільного і надійного партнера у міжнародних відносинах», - заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО М.СІРИЙ.