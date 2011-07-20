Американці закликають Януковича не копати собі яму

Представники міжнародних громадських організацій закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити переслідувати своїх політичних опонентів.

Про це йдеться у відкритому листі президента американської неурядової організації «Дім Свободи» (Freedom House) Девіда КРЕМЕРА, виконавчого віце-президента Атлантичної Ради США Деймона ВІЛСОНА і запрошеного співробітника Атлантичної Ради Роберта НУРІКА до Президента України, опублікованому на сайті Kyiv Post.

У листі наголошується, що після перемоги на чесних та відкритих президентських виборах в лютому 2010 В.ЯНУКОВИЧ може пишатися чималими здобутками своєї країни.

«Ваша правляча більшість в парламенті прийняла таку необхідну пенсійну реформу; нескінченні чвари, що характеризували адміністрацію вашого попередника, нарешті позаду; ваш уряд домігся значного прогресу, наблизившись до завершення перемовин щодо зони вільної торгівлі та угоди про асоціацію з Європейським Союзом», - наголосили підписанти листа.

Водночас, на їхню думку, цим досягненням загрожує небезпека, якщо Президент та його уряд не припинить нехтувати правами людини та демократичними принципами.

«Для тих, хто бажає вашій країні добра і процвітання, такі тенденції видаються тривожними», - зазначили представники міжнародних організацій.

«Кримінальне переслідування колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яку ви перемогли в другому турі президентських виборів минулого року, є свідченням погіршення ситуації в країні», - вважають автори листа.

На їхню думку, справа лідера партії «Батьківщина» розглядається міжнародним співтовариством як брутальне порушення законодавства з метою переслідування головних політичних опонентів.

«І це не єдиний привід для занепокоєння. Міністр внутрішніх справ уряду ТИМОШЕНКО Юрій ЛУЦЕНКО перебуває за гратами з грудня минулого року. Він також став жертвою підозрілої підвищеної активності прокуратури», - зазначають автори листа.

«Ваші представники говорять, що розслідування проводяться проти більше ніж 400 нинішніх чиновників, але жоден з цих випадків не торкається осіб з таким політичним статусом», - додають вони.

На їхнє переконання, процедура проведення таких кримінальних розслідувань не викликає довіри ні в Україні, ні за кордоном. «Чотири різні кримінальні справи було порушено проти ТИМОШЕНКО», - зазначають автори.

«Служба безпеки України та Генеральна прокуратура, здається, вийшли з-під контролю і намагаються зачепитися за будь-що, що може бути використане як звинувачення проти ТИМОШЕНКО з метою позбавити її права участі в майбутніх виборах», - наголошується у листі.

«Європейський суд з прав людини буде розглядати цю справу. І це лише доводить те, що порушення українського судового законодавства відбувається з політичними цілями і є нехтуванням європейськими нормами та цінностями», - переконані представники міжнародних організацій.

Вони закликають В.ЯНУКОВИЧА припинити переслідування опозиціонерів. «Пане президенте, Ви повинні покласти край цьому негайно. У відповідь на зростаючу критику у зв`язку зі справою ТИМОШЕНКО ви нещодавно вирішили припинити будь-які втручання у процес розслідування. Так, такий крок міг би бути доцільним, але лише у разі справедливої та неупередженої процедури судового розгляду справи», - вважають представники міжнародних організацій.

Крім того, вони наголошують, що судові процеси над опозиціонерами можуть погіршити відносини України з Євросоюзом. «Проте, за браком авторитету, нездатність зупинити ці переслідування може лише зашкодити вашим намаганням приєднатися до ЄС і позбавити вас цієї важливої рівноваги у відносинах з Росією. Вибіркові переслідування – не єдина проблема. Місцеві вибори у жовтні минулого року відбувалися з грубим порушенням демократичних стандартів, ламаючи позитивну п’ятирічну тенденцію проведення чесних і справедливих виборів», - зазначають автори листа.

Вони також вважають, що Служба безпека бере на себе «занадто велику відповідальність, зважаючи на необґрунтований тиск співробітників служби на громадських активістів (українських та іноземних), а також журналістів».

Крім того, автори листа переконані, що український парламент погруз у бюрократії. «Корупція і досі залишається величезною проблемою на всіх рівнях влади. Політика в галузі освіти, релігії та мови лише посилює суспільну ворожнечу та чвари і зовсім не сприяє національній єдності», - пишуть представники міжнародних організацій.

Вони закликають Президента України втрутитися і припинити ці антидемократичні прояви.

«Тривалі тривожні тенденцій у вашій країні ведуть Україну до клептократії та авторитаризму. Це загрожує катастрофічними наслідками для країни. І це зовсім не те, для чого вас обрав народ. Зараз час продемонструвати ваше вміння керувати країною, пане президент. І, як кажуть на Заході: якщо ви опинилися в ямі, то в першу чергу потрібно перестати копати, тобто потрібно припинити робити те, що ще більше ускладнює ситуацію. Ще не пізно, але часу у вас майже не залишилось», - наголошують автори листа.